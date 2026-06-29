الأردن يطلق حديقة بيئية كبرى ضمن مشروع مدينة عمرة المستقبلي

خبرني - وقعت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، الاثنين، اتفاقية شراكة لإنشاء حديقة بيئية كبرى ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، في خطوة تعد إضافة نوعية لمنظومة المشاريع البيئية في المملكة.

وبحسب بيان صحفي للشركة، فإن الحديقة ستكون هي الرئيسة لمشروع مدينة عمرة وستقام على مساحة ألف دونم، وتضم مسطحات مائية تشكل العنصر الأساسي فيها إلى جانب المساحات الخضراء ومناطق التنزه، كما ستشهد زراعة شاملة لأنواع متعددة من الأشجار والنباتات المحلية الملائمة لمناخ المنطقة؛ ما يسهم في أن تكون الحديقة محطة للطيور المهاجرة وإعادة الغطاء النباتي للمنطقة.

وسيبدأ العمل بمشروع الحديقة بداية شهر تموز المقبل، ليتم إنجازها ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مدينة عمرة خلال ثلاث سنوات، لتشكل متنفسا بيئيا نوعيا ضمن نهج التخطيط المستقبلي وبعيد المدى.

وستقوم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع الحديقة، ضمن أعلى المواصفات والاشتراطات البيئية، وبطريقة فريدة تنسجم مع طبيعة وبيئة المنطقة وتستفيد من مياه الأمطار ومساراتها في الأودية والسيول وذلك بعد دراسات بيئية وهندسية وفنية تم إعدادها لهذه الغاية.

كما ستقوم الجمعية بإدارة الحديقة واستدامتها، بوصفها واحدة من أهم المؤسسات الوطنية ذات الخبرة في هذا المجال.

وتستمد الحديقة هويتها من الموروث الطبيعي لمنطقة عمرة، حيث سيشهد الموقع أعمال تسوية وزراعة شاملة لأنواع متعددة من الأشجار والنباتات المحلية لتعزيز الغطاء النباتي في المنطقة.

وتندرج الحديقة ضمن المنظومة التنموية المتكاملة لمشروع مدينة عمرة، أوسع مشروع حضري في تاريخ المملكة وتضم في إطارها مدينة رياضية ومركزا دوليا للمؤتمرات والمعارض ومدينة ترفيهية، منسجمة في مجملها مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعات الأردن نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

على صعيد متصل، أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية، عن إحالة عطاء تصميم ودراسة جدوى لإنشاء أضخم مدينة ترفيهية في المملكة، على ائتلاف بريطاني – سعودي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة.

وسيتم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المدينة الترفيهية على مساحة 200 دونم بكلفة 50 مليون دينار من أصل مساحة إجمالية تقدر بـ 575 دونما، ليبدأ تشغيلها نهاية عام 2028.

وسيتولى الائتلاف البريطاني – السعودي تنفيذ التصاميم والمخطط الشمولي ودراسة الجدوى الاقتصادية للمدينة الترفيهية.

وستشكل المدينة الترفيهية وجهة سياحية جديدة وفريدة، وستوفر المئات من فرص التشغيل وتحرك العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك بما يتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محور جودة الحياة، كما سيسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

يشار إلى أن أن الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق مملوكة بالكامل للحكومة وتتبع لصندوق الاستثمار الأردني، وتتولى متابعة وتسهيل مراحل الإنجاز للمشاريع، وطرح الفرص، والتعامل مع المستثمرين، وبناء شراكات لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لمشروع مدينة عمرة.