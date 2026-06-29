ترقية الدكتور عبابنة في عمان العربية إلى رتبة أستاذ مشارك

خبرني - قرر مجلس عمداء جامعة عمان العربية ترقية الدكتور عماد عبد الكريم طه عبابنة إلى رتبة أستاذ مشارك في تخصص الأدب والأدب المقارن في كلية الآداب والعلوم.

والدكتور عبابنة حاصل على درجة الدكتوراه من "اشبيلية" (اسبانيا) في تخصص نظرية الأدب والأدب المقارن عام 2006، وهو عضو هيئة تدريس في كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان العربية منذ عام 2016 ، وعمل سابقاً كرئيس قسم العلوم الاساسية الانسانية والعلمية، وعضواً في العديد من اللجان على مستوى جامعة عمان العربية، ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات عالمية محكمة، وشارك الدكتور عبابنة في عدة مؤتمرات علمية، وشارك أيضاُ في الاشراف ومناقشة عدداً من رسائل الماجستير.