أورنج الأردن تواصل تعزيز الإيجابية الرقمية من خلال رعاية تحدي خافيير سافيولا

خبرني - في إطار رؤيتها المتكاملة لدعم الشابات والشباب وتنمية المواهب الصاعدة، قدّمت أورنج الأردن رعايتها لتحدي النجم الأرجنتيني العالمي خافيير سافيولا، والذي تضمن تنظيم تجارب أداء كرة القدم للأطفال من مختلف الأعمار ومن كافة محافظات المملكة، وذلك ضمن حملة "شلة بوزيتف" تحت مظلة "For Good Connections" الهادفة لتعزيز الإيجابية وتوفير بيئة رقمية آمنة من خلال الممارسات الرياضية.

وكجزء من مراحل التحدي، قام خافيير سافيولا باختيار مجموعة من المواهب الواعدة للسفر إلى إسبانيا وتمثيل الأردن بواحدة من البطولات خلال صيف 2026. وتعكس هذه الخطوة مكانة الشركة كشريك ومزوّد رقمي موثوق يحرص دائماً على تعزيز السلوكيات الإيجابية في العالمين الرقمي والواقعي على حد سواء من خلال المبادرات والمسابقات ذات الأثر الإيجابي.

وشهدت الفعاليات مشاركة تفاعلية من فريق "Dynamo" من أورنج، حيث تم تعريف الأطفال المشاركين والأهالي على أبرز مخاطر التنمّر الإلكتروني وأهمية تنظيم وقت الشاشة من قبل مدربة تطوير الذات، منار الدينا، بما يسهم في تشجيع بناء ثقافة رقمية صحية ومسؤولة.

وأعربت أورنج الأردن عن فخرها برعاية هذا التحدي في عدة مواسم، مؤكدة التزامها بمواصلة دورها المحوري في دمج الرياضة بالمسؤولية المجتمعية، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الجيل الجديد، والمساهمة في نشر ثقافة الاحترام المتبادل وترسيخ بيئة رقمية أكثر أماناً للجميع.

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