*
الاثنين: 29 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الثلاثاء 9 صباحا.. استقبال حافل لمنتخب الأردن بعد مونديال 2026

  • 29 حزيران 2026
  • 12:25
الثلاثاء 9 صباحا استقبال حافل لمنتخب الأردن بعد مونديال 2026

خبرني - تجري الاستعدادات لتنظيم مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، لدى عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026، الثلاثاء عند الساعة التاسعة صباحاً في مطار الملكة علياء الدولي.

وتأتي هذه المراسم؛ تقديراً لمشاركة النشامى في كأس العالم، وما قدموه من صورة مشرفة عن الأردن وكرة القدم الأردنية، وعكسوا روح الانتماء والإصرار أمام العالم.

ويتضمن الاستقبال جانبا من مراسم رسمية وشعبية بمشاركة الجهات المعنية، وموسيقات القوات المسلحة الأردنية.

كما سيتم تنظيم تغطية إعلامية رسمية للحظة الوصول، قبل أن يتحرك المنتخب في باص خاص عبر المسار الداخلي المؤدي إلى طريق المطار، وسط حضور جماهيري منظم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

زوجة ميسي تقود مبادرة ضخمة لفنزويلا
زوجة ميسي تقود مبادرة ضخمة لفنزويلا
  • 2026-06-29 13:14
علي علوان والتعمري ضمن أفضل 50 لاعبا في إحصائيات كأس العالم 2026
علي علوان والتعمري ضمن أفضل 50 لاعبا في إحصائيات كأس العالم 2026
  • 2026-06-29 11:20
إحصائية صادمة من كأس العالم 2026.. رقم غير مسبوق
إحصائية صادمة من كأس العالم 2026.. رقم غير مسبوق
  • 2026-06-29 11:11
اليابان والبرازيل.. نهاية حقيقية لـ(خدعة) الكابتن ماجد
اليابان والبرازيل.. نهاية حقيقية لـ(خدعة) الكابتن ماجد
  • 2026-06-29 10:48
موهبة أسترالية شابة تتحدى محمد صلاح في كأس العالم 2026
موهبة أسترالية شابة تتحدى محمد صلاح في كأس العالم 2026
  • 2026-06-29 10:48
مدرب المغرب: واثقون ومتحمسون وعازمون على الفوز على هولندا
مدرب المغرب: واثقون ومتحمسون وعازمون على الفوز على هولندا
  • 2026-06-29 08:36