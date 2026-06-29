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وزارة المياه: ضبط اعتداءات جديدة في مرج الحمام ووادي شعيب

  • 29 حزيران 2026
  • 12:23
وزارة المياه ضبط اعتداءات جديدة في مرج الحمام ووادي شعيب

خبرني - ضبطت وزارة المياه، اعتداء على 3 خطوط رئيسية في منطقة مرج الحمام تزود مجمعا تجاريا ومجمعا سكنيا وعددا من المنازل بطريقة مخالفة، واعتداء على نبعة وادي شعيب لتعبئة برك وصهاريج بمياه غير صالحة إذ تم فصل الاعتداءات وتصويب الوضع وإعداد المضبوطات الخاصة لإحالة الأمر للقضاء .

وبحسب بيان صادر عن الوزارة فقد نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة حملة جديدة في منطقة مرج الحمام ووادي شعيب بهدف وقف التعدي على خطوط ومصادر المياه وتعبئة المياه غير الصالحة للشرب من مصادر ملوثة وتعبئة الصهاريج المخالفة، حيث تم إزالة كافة الخطوط والمضخات والبرابيش من الموقع ومصادرتها.

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