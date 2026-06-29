وفيات الأردن.. الإثنين 29-6-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الإثنين، 29-6-2026:
- يوسف الزعبي
- هاجر أسعد علي اسيمية
- نعمت عبد الحميد ابو شحتوت
- ميثا سليمان سالم طلفاح
- موسى أبو ديّة
- مها عبد العزيز الجعارات
- مليحة إبراهيم سلامة عمرو
- مشايخ بركات عبيدات
- محمود محمد سلمان حمايدة
- محمود علي حسن دراغمه
- محمد عطيه أبو خرمه
- محمد عسكر الفالح الشديفات
- لوزة محمد الزغول
- فادية عوني محمد التميمي
- عيسى محمد سالم حمَّاد
- عمر علي صالح الجرَّاح
- علي مفضي العزام
- عصام رافع البشيش
- عبير هاشم حسين هديب
- عبدالله النواوي
- عبدالله يوسف مقابلة
- صفا إبراهيم جبر
- سمير مصطفى خلف الزيات
- سعدي حسن غزاونة
- زيدان محمد زغول
- ريم سلامة الزبن
- راضي محمد السليمان ابورمان
- راتب عبد الحفيظ طالب الحيت
- داود صبحي النجار
- دانيال محمد صالح الشمايلة
- خلف علي عودة الله العساسفه
- خديجة عبدالرحمن أحمد حرب
- حياة يحيى فاضل الدباس
- حسين علي محمود البطاينة
- ثامر عوض الترتوري
- إياد زعيان مصلح الطائي
- أحمد ضاحي المسالمه
- أحمد شبلي الدغيمات
- إبراهيم صالح سلامة علقم
- أحمد محمد مذيب الشطي
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.