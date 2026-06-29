وفيات الأردن.. الإثنين 29-6-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الإثنين، 29-6-2026:

- يوسف الزعبي

- هاجر أسعد علي اسيمية

- نعمت عبد الحميد ابو شحتوت

- ميثا سليمان سالم طلفاح

- موسى أبو ديّة

- مها عبد العزيز الجعارات

- مليحة إبراهيم سلامة عمرو

- مشايخ بركات عبيدات

- محمود محمد سلمان حمايدة

- محمود علي حسن دراغمه

- محمد عطيه أبو خرمه

- محمد عسكر الفالح الشديفات

- لوزة محمد الزغول

- فادية عوني محمد التميمي

- عيسى محمد سالم حمَّاد

- عمر علي صالح الجرَّاح

- علي مفضي العزام

- عصام رافع البشيش

- عبير هاشم حسين هديب

- عبدالله النواوي

- عبدالله يوسف مقابلة

- صفا إبراهيم جبر

- سمير مصطفى خلف الزيات

- سعدي حسن غزاونة

- زيدان محمد زغول

- ريم سلامة الزبن

- راضي محمد السليمان ابورمان

- راتب عبد الحفيظ طالب الحيت

- داود صبحي النجار

- دانيال محمد صالح الشمايلة

- خلف علي عودة الله العساسفه

- خديجة عبدالرحمن أحمد حرب

- حياة يحيى فاضل الدباس

- حسين علي محمود البطاينة

- ثامر عوض الترتوري

- إياد زعيان مصلح الطائي

- أحمد ضاحي المسالمه

- أحمد شبلي الدغيمات

- إبراهيم صالح سلامة علقم

- أحمد محمد مذيب الشطي

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.