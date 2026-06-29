بدر محرم 1448 يزين سماء الأردن فجر الثلاثاء في مشهد فلكي نادر

خبرني - يكتمل بدر شهر محرم لعام 1448 هـ عند 2:57 فجر الثلاثاء بتوقيت الأردن، في مشهد فلكي يعد الأول بعد الانقلاب الصيفي، ما يجعله يسلك مسارا منخفضا في السماء بالنسبة للمراقبين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.

وقال السكجي، إن القمر سيكون لحظة اكتماله في كوكبة الرامي (القوس)، ويمكن رصده بالعين المجردة باتجاه الجنوب الغربي تقريبا، على ارتفاع يقارب 22 درجة، ويبعد عن الأرض نحو 402843 كيلومترا، فيما يبلغ قطره الظاهري نحو 29.7 دقيقة قوسية.

وأوضح أن هذا البدر هو أول بدر في السنة الهجرية 1448، ويعرف باسم "بدر محرم"، مبينا أن القمر يشرق قريبا من موعد غروب الشمس ويغرب قرب شروقها، ليبقى ظاهرا طوال الليل، ويبلغ أعلى ارتفاع له فوق الأفق عند 12:36 بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أن القمر قد يظهر بلون برتقالي أو مائل إلى الحمرة عند اقترابه من الأفق نتيجة تأثيرات الغلاف الجوي، كما يبدو أكبر حجما بسبب ظاهرة بصرية تعرف بـ"خداع القمر"، وهي لا تعكس تغيرا حقيقيا في حجمه.

وأكد أن هذه الظاهرة تمثل فرصة مناسبة لهواة الفلك والتصوير الفلكي لالتقاط صور للبدر مع المواقع الأثرية والسياحية والطبيعية في مختلف أنحاء المملكة.

من جهة أخرى، قال السكجي، إن الثلاثاء يصادف أيضا اليوم العالمي للكويكبات الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016 بهدف رفع الوعي بأهمية الكويكبات وسبل حماية الأرض من مخاطر اصطدامها المحتملة، وإحياء لذكرى حادثة تونغوسكا عام 1908.

وبين أن الجمعية الفلكية الأردنية ستنظم بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمراكز الفلكية والفضائية في العالم العربي، ندوة فلكية عربية بمشاركة خبراء وباحثين من مختلف الدول العربية، تزامنا مع اليوم العالمي للكويكبات.