توقيع تجديد اتفاقية تسويق وتوزيع زيوت شركة بترومين السعودية

خبرني - تم توقيع اتفاقية تسويق وبيع منتجات زيوت شركة بترومين السعودية بالأسواق الأردنية من خلال شركة المناصير للزيوت والمحروقات كموزع حصري لبيع وتسويق زيوت بترومين بالمملكة الأردنية الهاشمية بحضور المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات الدكتور رامز خوري و من جانب شركة بترومين السيد فيصل طلول نائب المدير العام لقسم المبيعات الدولية وبحضور المهندس قصي ريان مدير تطوير الأعمال بشركة بترومين .

يذكر أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات تقوم بشكل حصري بتوزيع منتجات زيوت بترومين بالسوق الاردني منذ عام 2003 ، وأيضاً بالسوق العراقي منذ عام 2005.

شركة بترومين هي شركة سعودية رائدة في مجال الطاقة والتنقّل، وتعمل في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والهند، وباكستان وماليزيا والمغرب، بالإضافة إلى أكثر من 40 سوقاً للتصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست الشركة عام 1968، ومرّت بتطور ملحوظ لتصبح واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في تقديم حلول التنقل الشاملة من البداية للنهاية، بما في ذلك مبيعات وخدمات السيارات، والزيوت، وتوزيع الوقود، والحلول الصناعية، وتقنيات التنقل المتقدمة.

تضم أكثر من 800 نقطة بيع و6000 موظف، تخدم بترومين ملايين العملاء سنوياً من خلال قطاعاتها التجارية المتنوعة. رؤيتها بحلول عام 2030، ان تصبح بترومين في طليعة منظومات التنقّل العالمية الممكنة بالتقنية ومهمتها أن تكون الشركة الرائدة في حلول التنقل التي تركز على العميل في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات وشبكات الخدمات والقطع بشكل مستدام.