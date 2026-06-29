الأردن.. ترجيح إعلان نتائج التوجيهي في النصف الأول من آب

خبرني - رجح الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في النصف الأول من شهر آب المقبل، بعد استكمال عمليات التصحيح والتدقيق.

وقال حياصات، الاثنين، إن عمليات تصحيح دفاتر الإجابة، والتدقيق، وإدخال العلامات، واستخراج النتائج، تحتاج عادةً إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد انتهاء آخر امتحان.

ومن المقرر أن يختتم طلبة التوجيهي امتحاناتهم في 18 تموز المقبل، مما يجعل النصف الأول من شهر آب الإطار الزمني المتوقع لإعلان النتائج، وفق المدة التي تحتاجها عمليات التصحيح والتدقيق.

وأضاف حياصات أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإعلان نتائج التوجيهي وتحديد الموعد الرسمي لإعلانها.

وأكد أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 25 حزيران الماضي وفق ما هو مخطط لها، وبكل سهولة ويسر.

وقال حياصات إن الوزارة تنفذ خطة متكاملة ترتكز على الدقة والمنهجية العالية في تصحيح أوراق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، وصولًا إلى استخراج النتائج بدقة تامة، مؤكدًا أن نسبة الخطأ في التصحيح "صفر بالمئة".

وأضاف أن لجان التصحيح في إدارة الامتحانات بدأت تصحيح دفاتر عدد من المباحث، مؤكدًا أن تصحيح باقي المباحث لا يزال مستمرًا.

ويُذكر أن طلبة التوجيهي في الدورة الماضية لعام 2025 أنهوا امتحاناتهم في 10 تموز، قبل أن تعلن وزارة التربية والتعليم النتائج رسميًا في 7 آب، أي بعد نحو أربعة أسابيع من انتهاء الامتحانات.