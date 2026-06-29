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  • البيطار يحاضر لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة بجامعة عمان الأهلية حول حماية الابتكار والملكية الفكرية

البيطار يحاضر لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة بجامعة عمان الأهلية حول حماية الابتكار والملكية الفكرية

  • 29 حزيران 2026
  • 11:37
البيطار يحاضر لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة بجامعة عمان الأهلية حول حماية الابتكار والملكية الفكرية

خبرني - استضافت كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية المحامي والمتخصص في الملكية الفكرية والتحكيم أسامة  البيطار، في محاضرة علمية متخصصة لأعضاء الهيئة التدريسية بعنوان “الملكية الفكرية والبحث العلمي في الصيدلة: كيف نحمي الابتكار ونحوّله إلى قيمة علمية واقتصادية؟”، وذلك ضمن مبادرات الكلية الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار وحماية مخرجات البحث العلمي، وبجهود تنظيمية أشرفت عليها الدكتورة أسماء الغزي.

وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور المرتبطة بحماية الابتكار في البيئة الأكاديمية، من أبرزها شروط الحصول على براءات الاختراع، وأولوية تسجيل البراءة قبل النشر العلمي، وملكية الاختراعات الناتجة عن الأبحاث الجامعية، وآليات تحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات ومشروعات استثمارية، إضافة إلى أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية.

وأكد البيطار أن حماية الملكية الفكرية أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة البحث العلمي الحديثة، وأن الجامعات لم تعد تقتصر رسالتها على إنتاج المعرفة ونشرها، بل أصبحت مطالبة أيضاً بحماية الابتكار، وإدارة حقوق الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تحويل مخرجات الأبحاث إلى قيمة علمية واقتصادية تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

وشهدت المحاضرة حواراً تفاعلياً بين أعضاء الهيئة التدريسية تناول أبرز التحديات القانونية والعملية التي تواجه الباحثين في حماية ابتكاراتهم، وأهمية بناء سياسات جامعية تعزز ثقافة الملكية الفكرية وتدعم الابتكار.

وفي ختام المحاضرة، كرّمت عميدة كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية الدكتورة أروى الخطيب المحامي أسامة موسى البيطار تقديراً لمساهمته في إثراء الحوار الأكاديمي ونشر الوعي بأهمية حماية الابتكار والملكية الفكرية في البحث العلمي.

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