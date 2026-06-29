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علي علوان والتعمري ضمن أفضل 50 لاعبا في إحصائيات كأس العالم 2026

  • 29 حزيران 2026
  • 11:20
علي علوان والتعمري ضمن أفضل 50 لاعبا في إحصائيات كأس العالم 2026

خبرني - أظهرت إحصائيات مركز الإحصاء الرسمي الخاص ببطولة كأس العالم 2026، تصدر لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري قائمة أفضل اللاعبين الأردنيين في البطولة، بعدما حل في المركز الأربعين على الترتيب العام بين جميع اللاعبين المشاركين من مختلف المنتخبات.

واستندت الإحصائية إلى تقييم الأداء والأرقام المسجلة خلال منافسات البطولة.

وجاء علي علوان في المركز الثالث والأربعين على الترتيب العام، فيما حل نور الروابدة في المركز 149 ومحمود مرضي في المركز 164 وإحسان حداد في المركز 181، ليؤكد لاعبو المنتخب الوطني حضورهم في الإحصائيات الفردية للبطولة رغم انتهاء مشاركة النشامى في دور المجموعات.

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