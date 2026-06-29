*
الاثنين: 29 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إحصائية صادمة من كأس العالم 2026.. رقم غير مسبوق

  • 29 حزيران 2026
  • 11:11
إحصائية صادمة من كأس العالم 2026 رقم غير مسبوق

خبرني - في إحصائية لافتة أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شهدت مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026up 2026 مشاركة 999 لاعبا من مختلف المنتخبات.
وبحسب البيانات، شارك هؤلاء اللاعبون في 72 مباراة خلال هذه المرحلة التي أقيمت بمشاركة 48 منتخبا، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويعكس هذا الرقم الضخم حجم التوسع في البطولة وزيادة عدد المنتخبات المشاركة، ما جعل دور المجموعات أحد أكثر المراحل تنوعا من حيث عدد اللاعبين في تاريخ المونديال.

وفي سياق متصل، كانت الفيفا نشرت أيضا إحصاءات حول تحركات رئيسها جياني إنفانتينو خلال البطولة، حيث زار 24 مباراة وقطع مسافة تجاوزت 50 ألف كيلومتر خلال فترة دور المجموعات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

علي علوان والتعمري ضمن أفضل 50 لاعبا في إحصائيات كأس العالم 2026
علي علوان والتعمري ضمن أفضل 50 لاعبا في إحصائيات كأس العالم 2026
  • 2026-06-29 11:20
اليابان والبرازيل.. نهاية حقيقية لـ(خدعة) الكابتن ماجد
اليابان والبرازيل.. نهاية حقيقية لـ(خدعة) الكابتن ماجد
  • 2026-06-29 10:48
موهبة أسترالية شابة تتحدى محمد صلاح في كأس العالم 2026
موهبة أسترالية شابة تتحدى محمد صلاح في كأس العالم 2026
  • 2026-06-29 10:48
مدرب المغرب: واثقون ومتحمسون وعازمون على الفوز على هولندا
مدرب المغرب: واثقون ومتحمسون وعازمون على الفوز على هولندا
  • 2026-06-29 08:36
التشكيلة المثالية لدور المجموعات في كأس العالم 2026
التشكيلة المثالية لدور المجموعات في كأس العالم 2026
  • 2026-06-29 02:49
9 أرقام تاريخية للفراعنة بعد بلوغه دور الـ32 في المونديال
9 أرقام تاريخية للفراعنة بعد بلوغه دور الـ32 في المونديال
  • 2026-06-29 02:02