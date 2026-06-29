إحصائية صادمة من كأس العالم 2026.. رقم غير مسبوق

خبرني - في إحصائية لافتة أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شهدت مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026up 2026 مشاركة 999 لاعبا من مختلف المنتخبات.

وبحسب البيانات، شارك هؤلاء اللاعبون في 72 مباراة خلال هذه المرحلة التي أقيمت بمشاركة 48 منتخبا، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويعكس هذا الرقم الضخم حجم التوسع في البطولة وزيادة عدد المنتخبات المشاركة، ما جعل دور المجموعات أحد أكثر المراحل تنوعا من حيث عدد اللاعبين في تاريخ المونديال.

وفي سياق متصل، كانت الفيفا نشرت أيضا إحصاءات حول تحركات رئيسها جياني إنفانتينو خلال البطولة، حيث زار 24 مباراة وقطع مسافة تجاوزت 50 ألف كيلومتر خلال فترة دور المجموعات.