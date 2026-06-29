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العموش يوجّه 50 سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء - وثائق

  • 29 حزيران 2026
  • 11:07
العموش يوجّه 50 سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء وثائق

خبرني - وجّه النائب العموش خمسين سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، تناولت واقع الخدمات الصحية والبيئية والتربوية في محافظة الزرقاء، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المحافظة، واستيضاح الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وركزت الأسئلة على عدد من الملفات الحيوية، أبرزها واقع المستشفيات والمراكز الصحية، ونقص الكوادر الطبية والأجهزة والمستلزمات العلاجية، إضافة إلى قضايا التلوث البيئي، وإدارة النفايات، والآثار الصحية والبيئية الناجمة عن النشاط الصناعي في المحافظة، فضلاً عن أوضاع المدارس، والكثافة الصفية، واحتياجات القطاع التربوي من الأبنية والمعلمين.

وأكد العموش أن هذه الأسئلة تأتي في إطار تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، ومتابعة أداء الجهات الحكومية، والاطلاع على الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارات والمؤسسات المعنية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية في محافظة الزرقاء، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومعالجة أوجه القصور.

وأشار إلى أن محافظة الزرقاء تُعد من أكبر محافظات المملكة من حيث عدد السكان، وتؤدي دوراً اقتصادياً وصناعياً مهماً، ما يستوجب منحها اهتماماً أكبر ضمن خطط التنمية وتوزيع المشاريع والخدمات، بما يتناسب مع حجمها السكاني وأهميتها الوطنية.

ودعا العموش الحكومة إلى التعامل بجدية مع القضايا المطروحة، ووضع حلول عملية ومستدامة للارتقاء بقطاعات الصحة والبيئة والتعليم، مؤكداً أن تحسين مستوى الخدمات في محافظة الزرقاء يمثل أولوية تنموية تنعكس آثارها إيجاباً على المواطنين وجودة حياتهم.

العموش يوجّه 50 سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء - وثائق
العموش يوجّه 50 سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء - وثائق
العموش يوجّه 50 سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء - وثائق
العموش يوجّه 50 سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء - وثائق

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