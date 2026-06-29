الأردن :فتاة تسرق نزيل فندق بعد علاقة جنسية عابرة

خبرني - تعرض احد النزلاء في فندق بالأردن لعملية سرقة مالية منظمة من فتاة اتفق معها عند بركة السباحة على ممارسة اعمال لا اخلاقية داخل غرفته الفندقية الخاصة مقابل مبلغ مالي محدد سابقا.

وتقدم النزيل ببلاغ رسمي الى الاجهزة الامنية بعد اكتشافه اختفاء امواله وأوراقه الرسمية لتتحرك القوة الامنية فورا نحو الفندق بهدف ضبط الجانية والتحقيق في ملابسات هذه الواقعة.



وتبين للمحققين ان الفتاة غادرت الفندق بسرعة دون ترك اي اثر رسمي يدل على هويتها الحقيقية او بياناتها الشخصية المسجلة لدى موظفي الاستقبال في المنشاة السياحية.

واكتشفت الاجهزة المختصة عدم قيام ادارة الفندق بتدوين سجلات الفتاة عند دخولها لاستخدام المرافق او صعودها لغرفة النزيل مما عطل الوصول اليها سريعا

ثغرة امنية تعرقل عمل المحققين

الصحفي غازي مرايات اوضح ان الواقعة تكشف فجوة امنية خطيرة لدى الفندق تمثلت في السماح للاشخاص المرتادين باستخدام المرافق والخدمات دون التحقق من هوياتهم الرسمية نهائيا.

واشار مرايات ان نقله لهذه القضية الحساسة ياتي من منطلق مهني بحت لتسليط الضوء على الثغرات الادارية والامنية وليس للدفاع عن النزيل المتورط في افعال لا أخلاقية ومحرمة.