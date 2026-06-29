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الشيخة حسينة تتحدى (الإعدام)

  • 29 حزيران 2026
  • 10:59
الشيخة حسينة تتحدى الإعدام

خبرني - أعلنت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة، عزمها العودة إلى البلاد هذا العام، مؤكدة أنها لا تخشى حكم الإعدام الصادر بحقها في بنغلادش.
وقالت الشيخة حسينة في مقابلة مع قناة NDTV التلفزيونية الهندية: "أريد أن أوضح هذا الأمر تماما: سأعود إلى وطني هذا العام، متجاوزةً كل العقبات والمؤامرات".

وأضافت: "الحكم الصادر بحقي لا يمت للعدالة بصلة. إنه جزء من عملية غير قانونية وغير دستورية وذات دوافع سياسية. لقد تحول النظام القضائي إلى أداة قمع سياسي، هدفها إزاحة حزب رابطة عوامي من السلطة. وقد جرت محاولات مماثلة من قبل، وفشلت حينها، وستفشل مجددا".

ووفقا لرئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة، فإن حزبها "رابطة عوامي" الذي تم حظره في بنغلاديش قد "بدأ في الانتعاش".

وقد اجتاحت بنغلاديش في يوليو 2024 احتجاجات مناهضة للحكومة، شارك فيها الطلاب بنشاط، ساخطين على ارتفاع معدلات البطالة وانعدام الآفاق الاقتصادية. وأسفرت أعمال الشغب والاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة عن مقتل نحو 1400 شخص. وفي 5 أغسطس 2024، غادرت الشيخة حسينة إلى الهند.

وكانت محكمة في بنغلاديش قد أدانت الشيخة حسينة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية الحملة الأمنية العنيفة ضد الانتفاضة الطلابية التي أطاحت بحكومتها، وحكمت عليها بالإعدام.

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