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موهبة أسترالية شابة تتحدى محمد صلاح في كأس العالم 2026

  • 29 حزيران 2026
  • 10:48
موهبة أسترالية شابة تتحدى محمد صلاح في كأس العالم 2026

خبرني - مراهق أسترالي يدعى لوكاس هيرينغتون يبلغ 18 عاما، عبر عن حماسه الكبير لاحتمال مواجهة النجم المصري محمد صلاح في دور الـ32 من كأس العالم 202.
هيرينغتون، الذي خاض أولى مبارياته في المونديال ولفت الأنظار بأدائه الهادئ، أكد أن مواجهة لاعبين بحجم صلاح تمثل فرصة مميزة في مسيرته، مشيرا إلى أنه يتطلع لخوض هذا التحدي بثقة ودون خوف.

وساهم المدافع الشاب في تأهل منتخب أستراليا إلى الأدوار الإقصائية بعد أداء قوي في دور المجموعات، فيما أشاد زملاؤه ببروده تحت الضغط رغم صغر سنه.

كما أشار أحد زملائه إلى أن هيرينغتون لا يبدو متوترا في المباريات الكبيرة، وهو ما جعله محط اهتمام بعض الأندية الأوروبية.

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