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للمرة الثالثة.. نسرين طافش تعلن طلاقها وتحذف صور زوجها

  • 29 حزيران 2026
  • 10:05
للمرة الثالثة نسرين طافش تعلن طلاقها وتحذف صور زوجها

خبرني -  أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش انفصالها رسميًا عن زوجها، رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، وذلك عبر رسالة نشرتها في خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام".

وقالت طافش: "تم انفصالي عن زوجي بكل احترام وتفاهم. أرجو من الجميع احترام الخصوصية."، مؤكدة بذلك الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية بشأن انتهاء علاقتهما.

وبالتزامن مع إعلان الطلاق، حذفت نسرين طافش جميع الصور التي كانت تجمعها بطليقها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرها المتابعون تأكيدًا رسميًا لانفصالهما.

وكانت الزيجة الأولى لنسرين طافش في عام 2008، من رجل أعمال إماراتي ولم تكشف عن هويته للإعلام، وانتهت العلاقة بالطلاق عام 2013.

والزواج الثاني في عام 2022، تزوجت من طبيب الأسنان ومُدرب اليوغا المصري "شريف شرقاوي"، وانفصلا مرتين قبل وقوع الطلاق النهائي والرسمي بينهما في يوليو 2023.

أما الزيجة الثالثة كانت في مطلع عام 2025، حيث أعلنت عن زواجها للمرة الثالثة من رجل أعمال مصري يدعى أحمد، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في المملكة العربية السعودية. 

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