الإعلام العبري يكشف (الاختبار الحقيقي) للاتفاق مع لبنان

خبرني - أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "الاختبار الحقيقي" للاتفاق الإطاري الموقع بين إسرائيل ولبنان يبدأ في مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض أي باليوم التالي لمغادرة حزب الله الحدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن العبرة ليست بنصوص الوثائق الموقعة بل بالقدرة على تغيير الواقع الميداني والسياسي في اليوم التالي لخروج مقاتلي حزب الله من الحدود.

وجاء هذا التحليل عقب توقيع "اتفاق الإطار" الثلاثي برعاية أمريكية في واشنطن في 26 يونيو الجاري، حيث ركزت الصحيفة على عدة أبعاد وتحديات تواجه هذا الاتفاق، حيث ربط الاتفاق الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي بقدرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على تفكيك البنية العسكرية غير الشرعية لحزب الله.

وتعتبر إسرائيل نزع السلاح ضمانة أمنية أساسية، بينما يرفض حزب الله التخلي عن سلاحه، مما يهدد بجعل التنفيذ أصعب بكثير من التوقيع نفسه.

ويعتمد الاتفاق على مبدأ "المناطق التجريبية" (مثل قريتي فرون وزوطر الغربية)، حيث ينسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا ليحل محله الجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي.

وقد حذرت الصحيفة نقلاً عن مصادر أمنية من أنه إذا فشل الجيش اللبناني في إدارة هذه المناطق المحددة، فلن تتقدم إسرائيل في مسألة إنشاء مناطق إضافية وستحافظ على منطقتها الأمنية الحالية.

وأوضح محللو الصحيفة أن قوة حزب الله في الجنوب لا تقتصر على الصواريخ والأنفاق، بل تمتد لتقديم المساعدات والخدمات والوظائف والرعاية الصحية للسكان، مشددة على أن الجيش اللبناني يجب ألا يدخل الجنوب بمفرده، بل يجب أن تأتي معه مؤسسات الدولة والوزارات الخدمية لإعادة الإعمار؛ وإذا عادت الأموال الإيرانية لملء الفراغ دون حضور فاعل للدولة، فلن يتغير شيء جوهري.

ويواجه الاتفاق معارضة شرسة داخليا؛ حيث وصفه أمين عام حزب الله نعيم قاسم بـ "المذلة والعار"، واعتبر رئيس البرلمان نبيه بري أنه يحمل بذور "الفتنة"، وحذر نواب الحزب من أن محاولة فرضه بالقوة قد تجر البلاد إلى حرب أهلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية تحذيرات من أن فشل لبنان في تنفيذ التزاماته قد يضع سيناريو اندلاع جولة حرب جديدة وثالثة على الطاولة خلال الأشهر المقبلة (ربما قبل سبتمبر المقبل).