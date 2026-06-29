الطيران الأوروبية توصي الشركات بمواصلة الحذر من أجواء عربية بينها الاردن

خبرني - أوصت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) شركات الطيران بمواصلة تجنب التحليق في الأجواء الإيرانية والعراقية واللبنانية على جميع الارتفاعات، رغم التطورات السياسية الأخيرة والاتفاق الإطاري المعلن بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكدت الوكالة في تحديثها الأخير تمديد نشرة مخاطر الطيران الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج حتى الأول من تموز 2026، مشيرةً إلى أن مخاطر التصعيد العسكري أو خرق اتفاقات وقف إطلاق النار لا تزال قائمة، لا سيما في محيط مضيق هرمز والمجالات الجوية المجاورة.

كما دعت الوكالة شركات الطيران إلى توخي أقصى درجات الحذر عند التشغيل في أجواء البحرين والكويت والأردن وقطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، مع ضرورة إجراء تقييمات محدثة للمخاطر ووضع خطط طوارئ مناسبة.

وتأتي هذه التوصيات في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالنشاط العسكري في المنطقة واحتمال وقوع حوادث ناجمة عن سوء التعرف على الطائرات المدنية أو تجدد الأعمال العسكرية بشكل مفاجئ.