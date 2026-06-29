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بري يرفض اتفاق لبنان وإسرائيل: لن يمر بصيغته الحالية

  • 29 حزيران 2026
  • 09:10
بري يرفض اتفاق لبنان وإسرائيل لن يمر بصيغته الحالية

خبرني- قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله الموالي لإيران، الاثنين، إن اتفاق الإطار الذي وقعته بلاده مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة "لن يمضي ولن ينفذ"، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق بلاده.

وقال بري في بيان نشرته حركة أمل التي يتزعمها "هذا الاتفاق لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية"، مضيفا أنه اتفاق "إملاءات، وليس اتفاقا يحفظ حقوق لبنان".

وينصّ الاتفاق خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من الأراضي التي توغلت فيها في جنوبي لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين "تجريبيتين".

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