أكثر من 45 ألف طالب يتقدمون اليوم لامتحانات الثانوية العامة

خبرني - يشارك 45847 طالبا وطالبة في امتحانات الثانوية العامة، الاثنين، موزعين على 694 مركزا، وفق وزارة التربية والتعليم.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حياصات، لـ"المملكة"، أن 45325 طالبا وطالبة من حقول المسار الأكاديمي سيتقدمون عند الساعة 10:00 صباحا لامتحان الجغرافيا، فيما سيتقدم 522 طالبا وطالبة من جيل 2007 فما قبل إلى امتحانات الجغرافيا للفرع الأدبي، والجغرافيا (جامعات/كليات)، للفرع الفندقي، والتفسير وعلوم القرآن والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية للفرع الشرعي.

ودعا حياصات الطلبة للحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان، وإحضار إثبات الشخصية، وعدم إدخال أي أجهزة إلكترونية إلى قاعات الامتحان، وعدم العبث بمحتويات دفتر الإجابة.

وبين أنه يتم توفير قلم حبر و3 أقلام رصاص وممحاة ومبراة داعيا إلى عدم إحضار هذه الأدوات.

وشدد حياصات على أهمية التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس في المكان المخصص على كل من: ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة، وقراءة الملحوظة الموجودة في بداية الورقة الامتحانية التي تتضمن عدد الأسئلة وعدد الصفحات قبل البدء بالإجابة، والتظليل على ورقة الماسح الضوئي حصرا بقلم الرصاص، والإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بقلم الرصاص على ورقة القارئ الضوئي، والأسئلة الإنشائية بقلم الحبر على دفتر الإجابة.

كما دعا إلى الانتباه إلى الوقت المتبقي، والتأكد من تظليل كامل الإجابات على ورقة القارئ الضوئي، مشيرا إلى أن الخروج من غرفة الامتحان يكون فقط بعد نهاية الزمن المقرر، وبعد تسليم كل من ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي ودفتر الإجابة.