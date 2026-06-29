تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة بنسبة 17.7% خلال أربعة أشهر

خبرني - بلغ عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 435,150 خلال 4 شهور (كانون الثاني، وشباط، وآذار، ونيسان).

وبحسب بيانات رسمية أولية، تراجع العدد بنسبة 17.7% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سُجِّل خلالها 528,558 مغادرًا.

وفيما يخص شهر كانون الثاني، وصل العدد إلى 161,709، وفي شباط إلى 104,051، وفي آذار إلى 99,153، بينما بلغ في نيسان 70,237، ليصل المجموع إلى 435,150.

وبالنظر إلى البيانات، فإن ذروة التراجع كانت في شهر نيسان الماضي، إذ بلغ العدد في الشهر ذاته من العام الماضي 113,692 مغادرًا، قبل أن يتراجع إلى 70,237 في نيسان من العام الحالي، بنسبة انخفاض بلغت 38.2%.

وكانت بيانات رسمية نُشرت سابقًا قد أظهرت انخفاض الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 12.9%، ليبلغ 562.6 مليون دولار، فيما سجل شهر نيسان من عام 2026 انخفاضًا بنسبة 33.7%، ليصل إلى 103.0 ملايين دولار.