منتج شائع قد يسبب السرطان

خبرني - أفادت الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية، أن استخدام زيت غير مكرر للقلي ينتج مركبات مسرطنة ودهون متحولة، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتقول: "يحتوي الزيت غير المكرر على مكونات حساسة للحرارة، تتأكسد وتتكاثف بسرعة عند درجات حرارة أعلى من نقطة احتراقه، وتتحول إلى مركبات ضارة تبدأ بالاحتراق، مطلقة دخانا ومواد سامة. فمثلا يفقد زيت دوار الشمس غير المكرر استقراره عند 170 درجة مئوية. لذلك قد تنشأ مشكلات صحية بالفعل عند استخدامه المنتظم للقلي".

ووفقا لها، يزيد تراكم الألدهيدات والأكرولين وغيرها من المواد السامة في هذه الطريقة، من خطر الإصابة بالسرطان ويؤثر سلبا على استقلاب الدهون. علاوة على ذلك، يمكن أن تتراكم السموم المتكونة أثناء احتراق الزيت في الأعضاء الداخلية وتسبب التهابات مزمنة.

وتقول: "قد تتأثر وظائف الجهاز الهضمي، وقد يتأثر مذاق الطعام وسهولة هضمه. ومن المهم جدا عدم إعادة استخدام الزيت، لأنه مع كل تسخين يزداد خطر تكون الدهون السامة".

وتشير الطبيبة، إلى أنه لا ينصح باستخدام زيوت غنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، مثل زيت فول الصويا، وزيت الكانولا، وزيت الذرة، وزيت السمسم، وزيت بذور اليقطين للقلي. ويوصى باستخدام زيوت آمنة بديلة- الزيوت المكررة والمزالة الرائحة، مثل زيت دوار الشمس، وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزيت الفول السوداني، ذات نقطة احتراق عالية تبلغ 180 درجة مئوية فأكثر، وخالية من الإضافات.