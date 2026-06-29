تداعيات حرائق القمح والشعير على طاولة لجنة الزراعة النيابية

خبرني - تعقد لجان نيابية، الاثنين، اجتماعات لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات المتعلقة بالإدارة المحلية، والزراعة والمياه، والصحة، والطاقة والثروة المعدنية.

وتناقش لجنة الزراعة والمياه النيابية تداعيات حرائق محاصيل القمح والشعير، وأثرها على المخزون الاستراتيجي لتحقيق استدامة الأمن الغذائي، إلى جانب ملف استيراد الحليب المجفف، وموضوعات أخرى تتعلق بالقطاع الزراعي.

كما تطلع اللجنة على الواقع المائي لعام 2026، وتناقش موضوعات أخرى تتعلق بقطاع المياه.

وتستمع اللجنة الإدارية إلى آراء ومقترحات مجلسي إدارة غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن بشأن مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المحال من الحكومة.

وتبحث لجنة الصحة والغذاء موضوع تجديد مزاولة المهنة والاشتراكات لنقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان.

فيما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإلغاء نظم مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة.