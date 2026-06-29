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الملك يزور مطعم خاشوقة فرع دالاس في أمريكا

  • 29 حزيران 2026
  • 08:30
الملك يزور مطعم خاشوقة فرع دالاس في أمريكا

خبرني - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، مطعم خاشوقة في فرعه بمدينة دالاس الأميركية، في لفتة حظيت بتفاعل واسع بين أبناء الجالية الأردنية في الولايات المتحدة.

وعبّر مالك فرع دالاس، يوسف أبو حيدر، عن فخره واعتزازه بهذه الزيارة، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك":

"زيارة مشرّفة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مطعم خاشوقة – فرع دالاس، الولايات المتحدة الأميركية."

وأكد أن هذه اللفتة الكريمة تعكس قرب جلالة الملك من أبناء وطنه أينما وجدوا، وحرصه على دعم قصص النجاح الأردنية في الخارج.

من جانبه، أعرب أحمد بواعته، مالك سلسلة مطاعم خاشوقة، عن اعتزازه بهذه الزيارة الملكية، مؤكداً أنها تمثل مصدر فخر لجميع العاملين في المطاعم، وتعكس اهتمام جلالة الملك بأبناء الأردن ومشاريعهم الناجحة داخل المملكة وخارجها، وتعد وسام شرف يعتز به كل من ينتمي إلى أسرة مطاعم خاشوقة.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تركت أثراً كبيراً في نفوس أبناء الجالية الأردنية، وتشكل دافعاً لمواصلة تقديم صورة مشرّفة عن الأردن في مختلف أنحاء العالم.

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