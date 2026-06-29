ترمب يعثر على عدو جديد أكثر خطرا على أميركا من 11 سبتمبر

خبرني - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الشيوعية تعتبر الخطر الأساسي والتهديد الرئيسي للولايات المتحدة.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "الشيوعية هي أكبر تهديد لبلادنا منذ الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، وبيرل هاربر، أو أحداث 11 سبتمبر!".

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر عن ترامب تصريح من هذا النوع، ففي يوم الجمعة الماضي، أشار ترامب في مدينة واشنطن العاصمة، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر السياسات السنوي للائتلاف الإنجيلي "الدين والإيمان"، إلى أن الشيوعية تعتبر التهديد الرئيسي للولايات المتحدة.

واستغل ترامب صعود بعض المرشحين اليساريين في الانتخابات التمهيدية لمدينة نيويورك، ليهاجم الحزب الديمقراطي ويصف تياره التقدمي بـ "الشيوعيين المتطرفين الملحدين"، معتبرا إياهم بمثابة "سرطان" وأكبر تهديد يواجه الولايات المتحدة منذ تأسيسها قبل 250 عاما.

واللافت أن ترامب نفسه كان قد صرح سابقا بأنه يستطيع بسهولة أن يصبح "أعظم شيوعي" في التاريخ من خلال وعد المواطنين بالسكن والطعام المجانيين، لكنه أكد أن مثل هذه السياسات تؤدي دائماً إلى الانهيار التام للدولة والفقر.