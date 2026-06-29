فنزويلا.. ترمب ينشر فيديو لانقاذ رضيع بعد مضي 4 أيام على الزلزالين المدمرين

خبرني - تمكنت فرق بحث وإنقاذ أمريكية الأحد في مدينة لا غوايرا الفنزويلية من انتشال أم وطفلها البالغ من العمر 9 أشهر من تحت الأنقاض بإصابات طفيفة، في مشهد مؤثر.

حظيت لقطات إنقاذ الرضيع بتفاعل واسع، حيث نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقطع فيديو لعملية الإنقاذ على منصته "تروث سوشيال" (Truth Social) دون إضافة أي تعليقات.

وقد أودى الزلزالان اللذان ضربا البلاد منذ الخميس الماضي بحياة أكثر من 1,400 شخص، وسط مخاوف من تضاؤل فرص العثور على ناجين جدد وتحديات في تحديد العدد الدقيق للمفقودين.

وقد تم الإبلاغ عن عودة إمدادات التيار الكهربائي في مدينة لا غوايرا بنسبة 75%، كما تم تمديد قرار تعليق الدراسة في المدارس لمدة أسبوع آخر كإجراء للسلامة العامة.

وتسببت الهزات الأرضية العنيفة في دمار واسع طال المناطق الحضرية والساحلية، حيث تأثر نحو 1.7 مليون مبنى في المناطق المنكوبة، وتعرض أكثر من 770 مبنى لانهيار كلي أو جزئي (منها مبان سكنية وفنادق ومتاجر).

وشهدت شبكات الكهرباء والاتصالات انقطاعات واسعة في الولايات المتضررة (لا غوايرا، كاراكاس، ميراندا، كارابوبو، ياراكوي، وأراغوا)، وتواجه سلاسل الإمداد ضغوطا خانقة في توفير مياه الشرب والوقود والأدوية.

ويبيت آلاف الفنزويليين في الشوارع والحدائق المفتوحة خوفا من الهزات الارتدادية المستمرة التي تجاوزت 200 هزة، فيما شهدت بعض المناطق المدمرة في ولاية لا غوايرا الساحلية تفشيا لعمليات النهب والسرقة التي طالت الصيدليات الكبرى، ومحلات الأجهزة الكهربائية، والسوبرماركت وسط غياب السيطرة الأمنية في الساعات الأولى

هذا وفرضت الحكومة الفنزويلية طوقا عسكريا وبوليسيا يضم أكثر من 14 ألف عنصر لتأمين ولاية لا غوايرا، حيث بات الدخول إليها يتطلب تصاريح مرور خاصة.