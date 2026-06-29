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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والأجواء الحارة مستمرة حتى الخميس

  • 29 حزيران 2026
  • 08:20
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والأجواء الحارة مستمرة حتى الخميس

خبرني - ترتفع درجات الحرارة قليلا الاثنين، حيث يسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق، فيما يكون حارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 18، وفي المرتفعات الشمالية 30- 16، وفي مرتفعات الشراة 31 - 15، وفي مناطق البادية 38- 21، وفي مناطق السهول 34- 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41- 27، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.

ويبقى الطقس حتى الخميس، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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