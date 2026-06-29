أفضل الأطعمة لصحة القلب والجسم خلال الصيف

خبرني - يؤكد الدكتور بابلو أوجيدا، خبير التغذية الإسباني، أن اختيار الأطعمة المناسبة خلال الطقس الحار يساعد الجسم على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، كما يخفف العبء عن الجهاز الهضمي.

ويشير، إلى أن الكثير من الأشخاص يميلون خلال فصل الصيف إلى تناول الأطعمة الخفيفة بصورة تلقائية، إذ تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في الشعور بثقل المعدة وعدم الارتياح والانتفاخ.

وأشار إلى أن السمك يُعد من أفضل الخيارات الغذائية في الطقس الحار، لاحتوائه على بروتين عالي الجودة يسهل هضمه مقارنة بالعديد من الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين، ما يجعله عنصرا أساسيا في النظام الغذائي خلال فصل الصيف.

وقال: "يُعتبر السمك مصدرا مهما لأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ودعم وظائف الدماغ الطبيعية. كما يحتوي على مجموعة من المعادن والعناصر النزرة الضرورية لعمل الجسم بصورة سليمة".

وللحفاظ على القيمة الغذائية للسمك، أوصى أوجيدا بالاعتماد على طرق طهي صحية ولطيفة، مثل الشوي والسلق والطهي بالبخار والطهي البطيء، مشيرا إلى أن تناوله بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا يعد خيارا مناسبا ضمن نظام غذائي متوازن.

كما نصح الخبير بتناول السمك إلى جانب الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة، مؤكدا أهمية الحد من استهلاك الملح خلال فصل الصيف، والاعتماد على الأطعمة الطازجة قليلة المعالجة للحفاظ على الصحة والترطيب الجيد للجسم.