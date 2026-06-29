أردوغان يحذر من حظر الحجاب

خبرني - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اللباس المحتشم يمثل جوهر ثقافة وتقاليد هذه الأمة، مشيرا إلى أن "ارتداء الحجاب أمر طبيعي على الأراضي التركية

وقال أردوغان في كلمته خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "في هذا البلد، لطالما غطت النساء، سواء كن متدينات أم لا، أنفسهن بإرادتهن الحرة لقرون. ولكن إذا حظرتم الحجاب، وإذا حظرتم هذا النمط من اللباس، اللباس المحتشم الذي يمثل جوهر ثقافة وتقاليد هذه الأمة، وإذا استهجنتم الحجاب والنقاب والبرقع الذي ترتديه نساء الأناضول، فإنكم بذلك تخالفون الأعراف، وتخلقون توتراً في المجتمع وتزعزعون استقرار الأمة".

وأشار إلى أنهم رغم نضالهم لعقود من أجل حق المرأة في ارتداء الحجاب جنبا إلى جنب مع النساء الأخريات، لم يسعوا قط إلى امتيازات أو تقسيم أو استقطاب أو تهميش أو انتهاك لحريات الآخرين.

وتابع: "لم نكن نسعى إلا إلى التطبيع والمساواة والعدالة، وبالتالي الاندماج والتقارب. والآن، بين الحين والآخر، يظهر بعض المتطرفين الجاهلين المتخلفين، يبثون الكراهية تجاه الحجاب ومن ترتديه. هؤلاء المتطرفون، بنبرة متعالية ومتغطرسة للغاية، يزعمون أنهم يلقنون النساء دروسا، ويهينونهن، ويهددونهن. يجب على الجميع أن يفهموا هذا. لقد تجاوزت تركيا هذه القضية. لقد طبّعت تركيا هذه القضية. لقد وصلت تركيا إلى خط المساواة والعدالة في هذه القضية. لقد وصلت تركيا إلى أرضية معقولة كان ينبغي الوصول إليها في هذه القضية، ولكن تم تأخيرها ومنعها لعقود.

وأكد الرئيس التركي أن "الحجاب ليس شاذا وليس هامشيا وليس متطرفا وليس متشددا. إنه ليس بأي حال من الأحوال رمزا لأي طائفة أو جماعة أو أيديولوجية معينة. الحجاب والنقاب والعمامة والبرقع وخاصة الإحرام، وغيرها من أغطية الرأس هي السائدة في هذه البلاد. وبإذن الله، ستبقى كذلك إلى الأبد. انظروا، هذه ليست حالة جديدة، بل حالتنا منذ ألف عام. هذا هو مبدأنا في كل قضية تعرض علينا".