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تركيا.. قتيلان في عملية طعن داخل أحد المساجد

  • 29 حزيران 2026
  • 08:16
تركيا قتيلان في عملية طعن داخل أحد المساجد

خبرني - أقدم شخص يعتقد أنه يعاني من اضطرابات نفسية، على طعن شخصين داخل أحد المساجد قبيل أداء صلاة العشاء في منطقة "كوجا سنان" بولاية قيصري وسط تركيا، مما أسفر عن مقتلهما على الفور.
ووفقا للمعلومات الواردة، وقعت الحادثة تقريبا في حي “سارايجيك”.

وبدأت الحادثة حينما دخل المشتبه به ويدعى "محمد أ" في مشادات كلامية لأسباب لا تزال مجهولة مع الضحيتين، موسى ي" و"زبير ت"، مساء السبت في تمام الساعة 21:30 واللذين كانا يتواجدان داخل المسجد بانتظار أداء الصلاة.

وسرعان ما تطور الخلاف الكلامي إلى شجار عنيف، استلّ على إثره المشتبه به سكينا كانت بحوزته ووجه طعنات قاتلة للضحيتين.

وقد هرعت قوات الدرك التركية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ.

ورغم المحاولات الطبية، تبين أن الرجلين الضحيتين قد فارقا الحياة متأثرين بجراحهما في مكان الجريمة.

وعقب الانتهاء من المعاينات التحقيقية الأولية في المسجد، نُقل جثمانا القتيلين إلى مشرحة مستشفى قيصري الحكومي لإجراء الفحوصات الجنائية والتشريح.

من جانبها، أطلقت قوات الدرك عملية أمنية مكثفة لتعقب المشتبه به وإلقاء القبض عليه، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كافة ملابسات ودوافع هذه الجريمة المروعة.

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