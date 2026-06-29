مرة أخرى .. زوكربيرغ يطور منتجًا جديدًا لا يرغب به أحد

خبرني - أدى الانتشار الهائل لمنصات أسواق التنبؤ، بقيادة منصتي Polymarket وKalshi، إلى صدمة بين الخبراء، الذين يحذرون من تفاقم إدمان المراهنات.

فقد خفضت هذه المنصات بشكل كبير الحواجز أمام المراهنة، مما أتاح عمليًا لأي شخص المراهنة بأمواله على أحداث تتراوح بين نتائج الحروب الدامية والفائز بكأس العالم.

في ظل كل هذا الجدل، ربما لا يكون مفاجئًا أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا قد وجّه موظفيه لإنشاء تطبيق مشابه للمراهنات يحمل اسم "Arena"، بحسب تقرير لموقع "فيوتشريزم" المتخصص في أخبار التكنولوجيا والعلوم.

وقال اثنان من الموظفين المطلعين على الأمر لصحيفة نيويورك تايمز، إن المستخدمين لن يراهنوا بأموال حقيقية، بل سيعتمدون على نظام نقاط شبيه بألعاب الفيديو.

وهذا ما يجعل الأمر أكثر إثارة للحيرة، بالنظر إلى أن وعد الثراء السريع هو السبب الحقيقي الوحيد وراء شعبية أسواق التنبؤ الحالية.

ولم تستبعد "ميتا" السماح للمستخدمين بالمراهنة بأموال حقيقية في المستقبل. مع ذلك، حذر المصدران المطلعان من أن التطبيق لا يزال قيد التطوير وقد لا يرى النور أبدًا.

ويُعد هذا المشروع أحدث مثال على سعي زوكربيرغ المستمر للبحث عن أفكار جديدة للحفاظ على مكانة شركته في قطاع يتغير بسرعة.

وتعاني تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لميتا منذ سنوات من صعوبات تتعلق بالحفاظ على الزخم وزيادة عدد المستخدمين، رغم أنها لا تزال تصل إلى مليارات المستخدمين حول العالم.

وفي الوقت نفسه، تطول قائمة المنتجات التي طورتها "ميتا" ولم تحقق النجاح المتوقع، بدءًا من مشروع العملة المشفرة الذي لم يكتمل، مرورًا بدفع ملايين الدولارات للمشاهير لتحويلهم إلى روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى عوالم الميتافيرس الكرتونية.

وإلى جانب مشروع المراهنات، تحاول "ميتا" أيضًا إطلاق تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور، وفقًا لما قالته مصادر لصحيفة نيويورك تايمز. لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان المستخدمون يرغبون بالفعل في المزيد من هذه التطبيقات.

وليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها ميتا مجال التنبؤات. ففي المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19، أطلقت الشركة تطبيقًا للتنبؤات الجماعية يحمل اسم "Forecast"، لكنه لم يحقق انتشارًا يُذكر.

ولا يعلم أحد ما إذا كان تطبيق "Arena" سيحقق نتائج أفضل إذا أطلقته الشركة رسميًا. لكن من المرجح، أنه سيواجه صعوبة في إغراء المستخدمين إذا لم يوفر لهم إمكانية تحقيق ربح مالي سريع.