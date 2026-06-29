عشرات القتلى في عملية باكستانية على الحدود مع أفغانستان

خبرني - أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية على طول الحدود مع أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 29 مسلحا، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من كابل بشأن العملية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عسكريين في باكستان "أن القوات الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخباراتية على طول الحدود الباكستانية-الأفغانية، أعقبتها ضربات محسوبة على نحو دقيق استهدفت مخابئ وملاذات آمنة لمسلحين في المنطقة الحدودية، مما أسفر عن مقتل 29 مسلحا".

ولم يصدر أي تعليق فوري عن السلطات في أفغانستان بشأن العملية التي جاءت بعد يوم من هجوم شنه مسلحون مزودون بأسلحة نارية ومتفجرات على المقر الإقليمي لقوات الرينجرز شبه العسكرية في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان.

وأسفرت العملية عن مقتل 3 أفراد أمن باكستانيين، بينما ذكر المفتش العام لإقليم السند جواد علام أودو أن 3 مسلحين قُتلوا أيضا في الهجوم على المقر المحلي لقوات السند رينجرز، كما تم اعتقال مهاجم رابع قال الجيش الباكستاني إنه مواطن أفغاني، وكان مصابا بجروح.

وأعلنت جماعة الأحرار -وهي فصيل منشق عن حركة طالبان الباكستانية– مسؤوليتها عن هجوم كراتشي، وذلك في بيان صدر مساء السبت الماضي.