9 أرقام تاريخية للفراعنة بعد بلوغه دور الـ32 في المونديال

خبرني - نجح منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن في كتابة اسم بلاده بأحرف من ذهب في تاريخ المونديال، بعدما تأهل إلى الأدوار الإقصائية (دور الـ32) للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي بعد احتلال "الفراعنة" المركز الثاني في المجموعة السابعة في مونديال 2026 برصيد 5 نقاط، حيث افتتحوا مشوارهم بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام بلجيكا، ثم حققوا فوزا ثمينا على نيوزيلندا (3-1)، قبل أن يختتموا الدور الأول بالتعادل (1-1) مع إيران.

ويأتي هذا التأهل في النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام بنظام الـ 48 منتخبا، والتي تمنح 32 فريقا فرصة المنافسة في الأدوار الإقصائية.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الأسترالي في مدينة دالاس الأمريكية، مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات دور الـ32.

وفي السطور التالية، نستعرض 9 أرقام وإحصائيات تاريخية سجلها منتخب مصر خلال هذه النسخة الاستثنائية:

1- لأول مرة يتأهل منتخب مصر من دور المجموعات إلى الدور الثاني.

2- لأول مرة لا يتلقى منتخب مصر هزيمة في دور المجموعات.

3- لأول مرة يفوز منتخب مصر بمباراة في دور المجموعات (3-1 نيوزيلندا).

4- لأول مرة يحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته (بفارق الأهداف عن المتصدر).

5- لأول مرة يسجل منتخب مصر خمسة أهداف في دور المجموعات بنسخة واحدة من المونديال.

6- لأول مرة يسجل منتخب مصر هدفا في أول 10 دقائق (الدقيقة السادسة) من مباراة بالمونديال.

7- لأول مرة يدخل منتخب مصر المباراة الأخيرة في دور المجموعات بعد ضمان التأهل رسميا.

8- لأول مرة مدرب مصري يقود المنتخب شارك في كأس العالم كلاعب.

9- لأول مرة مدرب وطني مصري يقود منتخب مصر في كأس العالم ويحقق هذه الأرقام.