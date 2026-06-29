سنوات قبل نفاد الذهب من باطن الأرض.. كيف سيتصرف العالم؟

خبرني - رغم تطور وسائل التعدين عن الذهب، لم ينطفئ شغف الإنسان ولم يتراجع إغراء هذا البريق الأصفر الممتد عبر العصور، حيث تشهد مناجم الذهب حول العالم نموا مستمرا يعكس حجم الطلب التاريخي عليه.

حقق الإنتاج العالمي للذهب قفزة نوعية في الآونة الأخيرة، حيث بلغ الإنتاج العالمي الإجمالي 3670 طنا سنويا، مسجلا زيادة بنسبة 1% مقارنة بالعام الذي سبقه، ويظهر النمو على المدى الطويل عند مقارنة الأرقام الحالية بعام 2010.

كما يتضح أن إنتاج المناجم حقق طفرة لافتة بنسبة نمو بلغت 33%، ولم يكن هذا النمو وليد الصدفة، بل جاء مدفوعا بتضاعف أسعار الذهب أربع مرات، مما عزز من الجدوى الاقتصادية للمناجم ودفع الشركات المنتجة لضخ استثمارات ضخمة في التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الاستخراج والإنتاج.

تتربع الصين على عرش القائمة العالمية كأكبر منتج للذهب في العالم، وهو المركز الذي تحافظ عليه دون انقطاع منذ عام 2007، حيث سجل إنتاجها وحده 380 طنا، وتوزعت خارطة الإنتاج العالمي لأبرز القوى على النحو التالي: الصين المتصدرة بـ380 طنا، تليها روسيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة.

ورغم الأرقام القياسية، تواجه صناعة الذهب اليوم معضلة كبرى تعرف بـ"ذروة الإنتاج"، حيث أصبحت الاكتشافات الجديدة للمناجم نادرة جدا. ويعتمد النمو الحالي في السوق بشكل أساسي على تحسين كفاءة وتطوير المناجم القائمة بالفعل، حيث يبلغ إنتاج المناجم حاليا 70% من المعروض العالمي في الأسواق، بينما تأتي النسبة المتبقية (30%) من عمليات إعادة التدوير.

ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، فإن إجمالي ما استخرجه البشر من الذهب على مر العصور والتاريخ يبلغ نحو 216 ألف طن، وبسبب الكثافة العالية جدا للمعدن الأصفر، فإن المفاجأة تكمن في إمكانية وضع هذه الكمية التاريخية الضخمة بالكامل داخل ملعب كرة قدم واحد فقط، بحيث تغطيه سبائك الذهب بارتفاع متر ونصف المتر لا أكثر.

وتشير التقديرات المستقبلية إلى أن العالم يقترب سريعا من مرحلة الندرة المطلقة، وتوقعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكميات المتبقية في باطن الأرض والقابلة للاستخراج تقدر بنحو 64 ألف طن فقط.

وبناء على معدلات الإنتاج الكثيفة الحالية، فإن ناقوس الخطر يدق حيث من المتوقع أن تنفد هذه الاحتياطيات في غضون 18 عاما فقط، وبعد انقضاء هذه المدة، سينتقل العالم مجبرا إلى "أفق الاستدامة الكاملة"، ليتوقف الاستخراج من باطن الأرض نهائيا، ويصبح الاعتماد كليا وقائما بنسبة 100% على إعادة تدوير الذهب الموجود في الأسواق بالفعل.