كندا تخطف أولى بطاقات دور الـ16 في مونديال 2026

خبرني - خطف المنتخب الكندي أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "صوفي" ضمن منافسات دور الـ32.

ونجح المنتخب الكندي في حسم اللقاء خلال الوقت بدل الضائع، ليواصل مشواره في البطولة ويصبح أول المتأهلين إلى ثمن النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+2)، عندما أطلق ستيفين إستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك، مانحا منتخب بلاده انتصارا قاتلا وبطاقة العبور إلى الدور المقبل،