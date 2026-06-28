ديموغرافيا العالم الغربي.. معادلة اقتصادية

خبرني - من أكثر الشكاوى شيوعاً بين الآباء والأمهات العاملين في دول العالم الغربي أن رعاية الأطفال أصبحت باهظة التكلفة.

تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" سلط الضوء على التكاليف الباهظة لـ "رعاية الأطفال"؛ حيث تتفاقم بشكل مترايد، مشيراً إلى أن كثيراً من الأزواج يقولون في استطلاعات مختلفة للرأي، إنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة إنجاب العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال.

يأتي هذا على وجه خاص في الدول الغنية التي تشهد معدلات مواليد متدنية وتشجع حكوماتها المواطنين على الإنجاب. ويرغب جيل جديد من السياسيين الاشتراكيين في جعل رعاية الأطفال مجانية بالكامل، وهو تعهد يلقى رواجاً بين الناخبين.

وقام تقرير "الإيكونوميست" بتحليل نفقات رعاية الأطفال في 36 دولة لمعرفة مدى ارتفاع فواتير دور الحضانة. وشملت الأرقام مقارنة تكاليف رعاية الأطفال بالأجور، لبيان معيار القدرة على التحمل الذي وضعته الحكومة الأمريكية، والذي يوصي بألا تنفق الأسر أكثر من 7% من دخلها الإجمالي على هذه الرعاية.

وافترض التحليل أن الأسر النموذجية لديها طفلان دون سن الثالثة، وكلاهما في حضانة بدوام كامل، مع حصول كل من الوالدين على متوسط الأجر في بلده.

التكلفة

بحسب هذا مقياس التكلفة، فإن رعاية الأطفال غير ميسورة في بعض الدول من أصل 36 شملها التحليل.

تأتي نيوزيلندا في المرتبة الأولى باعتبارها الأعلى تكلفة، حيث سيبلغ الدخل السنوي المشترك لوالدين يحصل كل منهما على متوسط الأجر نحو 111 ألف دولار، أي أقل من نصف مبلغ 261 ألف دولار المطلوب حتى تبقى تكاليف الرعاية دون حد الـ7%.

كما يحتاج الآباء والأمهات في الولايات المتحدة إلى كسب أكثر من ضعف متوسط الأجر لتحمل صافي تكاليف رعاية الأطفال، رغم أن ذلك لا يشمل بعض المزايا السخية التي تقدمها حكومات الولايات؛ ففي كاليفورنيا ونيويورك وماساتشوستس، على سبيل المثال، يحصل السكان على مزايا رفاهية شبيهة بتلك الموجودة في أوروبا.

وبالمثل، تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة في التصنيف، إلا أن الإعانات الأحدث المقدمة للآباء الذين يقل دخل كل منهم عن 100 ألف جنيه إسترليني (130 ألف دولار) جعلت رعاية الأطفال أكثر قدرة على التحمل بكثير. وتشمل القائمة أيرلندا وأستراليا وفرنسا واليابان وكندا وفنلندا والتشيك ولوكسمبرغ.

رعاية مجانية

وعلى الطرف الآخر من التصنيف، توفر كوريا الجنوبية وإيطاليا ومالطا رعاية أطفال مجانية لأصحاب متوسط الدخل. وتتمتع ألمانيا بواحد من أعلى متوسطات دخل الأسر في القائمة، ومع ذلك يمكن للوالدين أن يظلا قادرين على تحمل تكاليف رعاية الأطفال، بفضل الإعانات الحكومية الضخمة المخصصة لأماكن الحضانة (المحدودة العدد).

ورغم ذلك، ففي حال توجيه أسئلة إلى الآباء والأمهات في ألمانيا فمن المرجح أن يقولوا إن عبء رعاية الأطفال يزداد سوءًا. على سبيل المثال، أظهر استطلاع حديث أن 55% من المشاركين يرون أن إنجاب طفل لم يعد في المتناول من الناحية المالية، ومن بين هؤلاء قال 48% إن الدعم الحكومي المقدم للأسر غير كافٍ. وتشمل الدول التي تعد تكلفة رعاية الأطفال بها ميسورة بولندا ولاتفيا وليتوانيا واليونان.