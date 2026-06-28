سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قرية عابدين غربي درعا

خبرني - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بقذائف المدفعية قرية عابدين في الريف الغربي لمحافظة درعا، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأضاف مراسل "سانا"، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل التحليق فوق ريفي القنيطرة ودرعا، بالتزامن مع القصف المدفعي الذي استهدف القرية.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق الأحد أنه قتل "مسلحين" في المنطقة الأمنية بجنوبي سوريا السبت، مؤكدا أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة سانا بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت باتجاه بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولا إلى قرية عابدين ومنطقة تلة المغر، بعد انطلاقها من ثكنة الجزيرة.

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت السبت باتجاه بلدة جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددا من منازل المدنيين، وذلك بعد يوم واحد من دخول سبع آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، أقامت خلالها حاجزاً عسكرياً شرق المسجد، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل الواقعة في محيطه، إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها.

وأشارت سانا إلى أن قوات الاحتلال المتوغلة في تلة المغر أطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة.

وتقول سوريا إن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.

وأكدت سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.