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استقالة مدرب كوريا الجنوبية بعد الخروج المبكر من المونديال

  • 28 حزيران 2026
  • 23:01
استقالة مدرب كوريا الجنوبية بعد الخروج المبكر من المونديال

خبرني - استقال مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو الذي تعرض لانتقادات واسعة الأحد بحسب ما أفادت تقارير صحافية الاحد، وذلك بعد يوم واحد من خروج منتخب بلاده من دور المجموعات في مونديال 2026 لكرة القدم.

وخرج القائد السابق البالغ 57 عاما، في ولايته الثانية على رأس الجهاز الفني، مبكرا من نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، بعد الإخفاق في 2014.

وكان من المتوقع أن تتأهل كوريا الجنوبية من المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبها المكسيك، إحدى الدول المضيفة، فضلا عن جنوب إفريقيا وتشيكيا.

لكنها خسرت أمام جنوب إفريقيا والمكسيك، واكتفت بثلاث نقاط، محققة فوزها الوحيد على تشيكيا 2 1.

وانتظرت كوريا إلى اليوم الأخير من دور المجموعات آملة في التأهل كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، لكن النتائج لم تصبّ في صالحها.

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