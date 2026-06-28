ولي العهد للنشامى: كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات

خبرني - أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على ثقته بالمنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك عقب اختتام مشواره في نهائيات كأس العالم 2026.

وأضاف سموه، في منشور عبر حسابه على "إنستغرام" مساء الأحد: "كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات الرياضية".

ولي العهد، قال صباح الأحد، مع ختام مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم: "كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا".

وتابع: "لم نخسر شيئا، بل كسبنا 11 قدوة لـ12 مليون أردني".

وقال ولي العهد: "اعتزوا بأنفسكم يا أردنيين أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات والشواهد كثيرة".

وفاز منتخب الأرجنتين على المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، وذلك في ختام منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026، ليؤكد صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة ويتأهل إلى دور الـ32.