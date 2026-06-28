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أسرة جامعة البترا تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

  • 28 حزيران 2026
  • 22:01
أسرة جامعة البترا تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

خبرني - يتقدم رئيس جامعة البترا بالوكالة، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وأسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين.
سائلين الله العلي القدير أن يحفظ سموه، ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يسدد خطاه، ويمده بمزيد من العون والتوفيق في خدمة الوطن، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.

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