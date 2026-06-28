أصالة تخلع حذاءها على المسرح وتفاجئ الجمهور: هذا ليس شعري

خبرني - خطفت الفنانة أصالة الأنظار في حفلها بأبوظبي بعفويتها، بعدما مازحت الجمهور بشأن شعرها، ثم خلعت حذاءها على المسرح موضحة السبب بروح مرحة.

وحرصت أصالة على التفاعل مع جمهورها خلال الحفل الذي أحيته على مسرح «سبيس 42 أرينا» في أبوظبي، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة اعتمدت فيها شعرًا أشقر طويلًا، لتكشف بطريقة ساخرة أن الشعر ليس طبيعيًا، وإنما «إكستنشن».

وقالت وسط تفاعل الجمهور: «أنا بس حطيت الإكستنشن، وبعد ربع ساعة اتعاملت على إنه شعري الحقيقي، وعملت شخصية البنت اللي شعرها طويل.. الإنسان ممكن يكذب الكذبة ويصدقها».

وأضافت مازحة: «إذا لقيتوني نسيت، فكروني وقولولي اصحي يا صولا.. ده مش شعرك، ده إكستنشن»، لتتعالى ضحكات الحضور وتصفيقهم.

لماذا خلعت حذاءها؟

وخلال الحفل، فاجأت أصالة الجمهور بخلع حذائها أثناء الغناء، موضحة أن القرار جاء خوفًا من التعثر بسبب فستانها الطويل.

وقالت إن الكعب العالي يتسبب دائمًا في إتلاف فساتينها، خاصة التصاميم الرقيقة، مؤكدة أنها خشيت أن تدوس على أطراف الفستان فتتعرض للسقوط، الأمر الذي قد يمنعها من استكمال الحفل.

وأضافت بعفويتها المعتادة: «شلحت لكم الكندرة... واليوم بدنا نولعها»، في تعليق أشعل تفاعل الحاضرين.

إطلالة لافتة على المسرح

وتألقت أصالة خلال الحفل بفستان طويل باللون البنفسجي بتدرجاته اللامعة، تميز بتطريزات براقة وأكتاف بارزة منحت التصميم طابعًا ملكيًا.

واستكملت إطلالتها بمجوهرات فضية متعددة الطبقات، مع تسريحة شعر مموجة منسدلة على الكتفين، واعتمدت مكياجًا هادئًا ارتكز على العيون السموكي وألوان شفاه ناعمة، ليكتمل حضورها الأنيق على خشبة المسرح.