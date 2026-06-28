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  • الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو

  • 28 حزيران 2026
  • 21:34
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو

خبرني - بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن تعزيته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة.

 

وأعرب جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين وأسرهم والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

 

كما بعث جلالة الملك برقية مماثلة إلى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

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