"الصحة العالمية": 1300 وفاة بسبب موجة الحر في أوروبا

خبرني - أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 حزيران الجاري.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إنه "تمّ تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 حزيران جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا".

وأضاف: "يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة، وتوفي المئات وأُغلقت مدارس، كما تتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد".

وتم تسجيل درجات حرارة قصوى في عدة بلدان أوروبية، ومنها؛ الدنمارك حيث بلغت الحرارة 37 درجة مئوية، وذلك للمرّة الأولى منذ البدء بتسجيل المعطيات في عام 1874، والجمهورية التشيكية حيث تخطّت الحرارة للمرّة الأولى 40 درجة (40,6) وألمانيا مع درجة قياسية جديدة بلغت 41,5، وليلا 39,5 درجات مساء السبت/ الأحد.

ومع انتقال موجة الحر إلى شمال شرق القارّة، أعلنت فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر حالة التأهّب القصوى.

وتتسبّب الحرارة في وفيات ناجمة عن الغرق أو ارتفاع حرارة الجسم أو النوبات القلبية وغيرها من المضاعفات.



