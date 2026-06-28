خبرني - قالت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أنه "إذا فشل لبنان في تنفيذ الاتفاق، فإن سيناريو جولة ثالثة من الحرب مطروح على جدول الأعمال في الأشهر المقبلة - وربما حتى قبل بداية شهر سبتمبر".

ووفقا للقناة 12 الاسرائيلية ان الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل إجراء تعديلين على نص الاتفاق لضمان إتمام الصفقة.



تقول القناة ان التعديل الاول ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قرية في جنوب لبنان تخضع حالياً للجيش.



اما التعديل الثاني فينص على تقديم تعهد وإعلان واضح بأن هذه الخطوة تمثل بداية لعملية أوسع لإعادة انتشار القوات وخروجها من لبنان.