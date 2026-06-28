*
الاحد: 28 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تقرير- "إذا فشل الاتفاق مع لبنان فإن جولة ثالثة من الحرب تلوح في الأفق"

  • 28 حزيران 2026
  • 21:06
تقرير إذا فشل الاتفاق مع لبنان فإن جولة ثالثة من الحرب تلوح في الأفق

خبرني - قالت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أنه "إذا فشل لبنان في تنفيذ الاتفاق، فإن سيناريو جولة ثالثة من الحرب مطروح على جدول الأعمال في الأشهر المقبلة - وربما حتى قبل بداية شهر سبتمبر".

ووفقا للقناة 12 الاسرائيلية ان الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل إجراء تعديلين على نص الاتفاق لضمان إتمام الصفقة.

تقول القناة ان التعديل الاول ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قرية في جنوب لبنان تخضع حالياً للجيش.

اما التعديل الثاني فينص على تقديم تعهد وإعلان واضح بأن هذه الخطوة تمثل بداية لعملية أوسع لإعادة انتشار القوات وخروجها من لبنان.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

صحيفة تكشف عن اجتماع رئيس اركان الجيش الاسرائيلي وقائد
صحيفة تكشف عن اجتماع رئيس اركان الجيش الاسرائيلي وقائد "سنتكوم"
  • 2026-06-28 18:51
بوليتيكو: إسرائيل لا تثق بفانس والقادم أسوأ في العلاقات مع واشنطن
بوليتيكو: إسرائيل لا تثق بفانس والقادم أسوأ في العلاقات مع واشنطن
  • 2026-06-27 21:28
في برشلونة.. أول مكتبة مخصصة لفلسطين في أوروبا
في برشلونة.. أول مكتبة مخصصة لفلسطين في أوروبا
  • 2026-06-27 17:54
شهيدان بينهم طفلة و7 اصابات بغارة على خان يونس
شهيدان بينهم طفلة و7 اصابات بغارة على خان يونس
  • 2026-06-27 13:57
الضفة الغربية.. الاحتلال يعتقل فلسطينيين والمستوطنون يحرقون أراضي زراعية
الضفة الغربية.. الاحتلال يعتقل فلسطينيين والمستوطنون يحرقون أراضي زراعية
  • 2026-06-27 01:14
سأبقى أصلع.. بن غفير يسخر من هدم منازل الفلسطينيين بفيديو مستفز
سأبقى أصلع.. بن غفير يسخر من هدم منازل الفلسطينيين بفيديو مستفز
  • 2026-06-26 13:47