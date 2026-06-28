شظايا عمليات عسكرية.. قطر تعلن مقتل أحد مواطنيها وإصابة مقيم بحادث بحري

خبرني - أعلنت قطر، الأحد، مقتل أحد مواطنيها وإصابة مقيم من جنسية عربية، إثر تعرضهما لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

جاء ذلك بعد العثور على وسيطة بحرية تأخرت عن موعد عودتها.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، في بيان، إن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود رصدت، خلال إجراءات المتابعة الروتينية للوسائط البحرية، تأخر إحدى الوسائط البحرية التي كانت تقل شخصين عن موعد عودتها المحدد، لتباشر الدوريات البحرية عمليات البحث عنها منذ مساء السبت.

وأضافت أنه في الساعات الأولى من صباح الأحد، تمكن فريق البحث والإنقاذ البحري من العثور على الوسيطة البحرية، حيث أظهرت عمليات البحث مقتل مواطن قطري متأثراً بإصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تواصل استكمال الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بالحادث، وفق الأطر القانونية المعتمدة.