ميرنا الهلباوي: زواجي من أحمد السعدني «أحلى يوم في حياتي»

خبرني - عبّرت الإعلامية ميرنا الهلباوي عن سعادتها بزواجها من الفنان أحمد السعدني، عبر رسالة مؤثرة كشفت فيها مشاعرها بعد عقد القران.

ونشرت ميرنا الهلباوي عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام» صورة لصفحة من مذكرتها الشخصية، دوّنت فيها بخط يدها رسالة حملت مشاعرها في يوم زفافها، وكتبت: «26/6/2026.. صباح الخير يا مذكراتي.. النهاردة أحلى يوم في حياتي».

وحظيت الرسالة بتفاعل واسع من متابعيها، الذين حرصوا على تهنئتها، متمنين لها حياة زوجية سعيدة، خاصة بعد حالة المفاجأة التي صاحبت إعلان الزواج.

زواج مفاجئ

وكان الفنان أحمد السعدني قد أعلن زواجه من الكاتبة والروائية ميرنا الهلباوي من خلال منشور مقتضب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتفى فيه بكتابة: «تزوجنا».

وأثار الخبر تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، إذ جاء الإعلان بشكل مفاجئ دون أي مؤشرات سابقة على وجود علاقة تجمع الثنائي، لتنهال بعدها رسائل التهنئة من محبيهما وعدد من نجوم الوسط الفني.

أخر أعمال أحمد السعدني

وجاء إعلان الزواج بالتزامن مع فترة نجاح فني يعيشها أحمد السعدني، بعد مشاركته في مسلسل «لا ترد ولا تستبدل»، الذي حقق تفاعلًا لافتًا خلال عرضه.

وشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السعدني كل من دينا الشربيني، وحسن مالك، وفدوى عابد، وصدقي صخر، ويارا جبران، وسارة خليل، وبسام رحب، وحنان سليمان، وكريم مدحت، بينما تولت مريم أبو عوف إخراج المسلسل.