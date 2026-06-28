اتهمها بالمثلية.. تحرك عاجل ضد صحفي «أساء» لأم كلثوم

خبرني - تدرس نقابة المهن الموسيقية في مصر اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحفي، بعد تصريحات أثارت جدلًا واسعًا تضمنت اتهامات بحق كوكب الشرق أم كلثوم.

وكشفت مصادر أن نقابة المهن الموسيقية تدرس حاليًا اتخاذ خطوات قانونية ضد الكاتب الصحفي محمد الصباغ، على خلفية تصريحات منسوبة إليه تناول فيها الفنانة الراحلة أم كلثوم، بعد أن اتهمها بـ"المثلية", ووصفتها النقابة بأنها تمثل إساءة لإحدى أهم الرموز الفنية في تاريخ الغناء العربي.

وأضافت المصادر أن النقابة ترفض المساس برموز الفن المصري، وتبحث جميع المسارات القانونية المتاحة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن بيان رسمي يحدد طبيعة الإجراءات أو موعد اتخاذها.

وجاء التحرك بعد تداول تصريحات نُسبت إلى الكاتب الصحفي، تضمنت اتهامات لأم كلثوم، ما أثار ردود فعل غاضبة بين الجمهور وعدد من المثقفين والفنانين، الذين اعتبروا أن مثل هذه التصريحات تسيء إلى تاريخ وقيمة «كوكب الشرق».

وتصدرت القضية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مطالب بالرد القانوني على تلك التصريحات، وآخرين دعوا إلى تقديم أدلة موثقة قبل إطلاق أي اتهامات تمس الشخصيات العامة.

ومن بين أبرز المنتقدين، الكاتب والمفكر خالد منتصر، الذي هاجم التصريحات عبر حسابه على «فيس بوك»، معربًا عن اندهاشه من توجيه مثل هذه الاتهامات إلى أم كلثوم دون تقديم أي وثائق أو أدلة تدعمها.

وأكد منتصر أن أم كلثوم ليست مجرد فنانة، بل واحدة من أهم الرموز الثقافية والفنية في العالم العربي، مشيرًا إلى أن إطلاق اتهامات بهذه الخطورة يتطلب مستندات واضحة، خاصة إذا صدرت عن شخصية صحفية معروفة.

وأضاف أن ما ورد من مزاعم يتعلق أيضًا بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو ما يزيد من خطورة التصريحات ويستوجب توضيحًا مدعومًا بالأدلة، بدلًا من الاكتفاء بسرد روايات غير موثقة.

وتترقب الأوساط الفنية ما ستسفر عنه اجتماعات نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت ستتقدم ببلاغ رسمي ضد الكاتب، في ظل استمرار حالة الجدل التي أثارتها التصريحات، وتمسك النقابة بحماية الرموز الفنية من أي إساءة أو ادعاءات غير موثقة.