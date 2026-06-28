مالك شلبية يودّع الرمثا بعد 7 سنوات.. وأنباء عن عودته إلى الوحدات

خبرني - أعلن حارس مرمى نادي الرمثا، مالك شلبية، رحيله رسميًا عن صفوف الفريق، منهيا مشوارا استمر سبعة أعوام دافع خلالها عن ألوان "غزلان الشمال".

ونشر صفحات رمثاوية خبر رحيل شلبية عن النادي، مؤكدة بانه كان الحارس الامين للنادي.

وبحسب معلومات متداولة، فإن شلبية بات قريبا من العودة إلى ناديه الأم الوحدات، في ظل حاجة الفريق إلى تعزيز مركز حراسة المرمى بعد انتقال الحارس عبدالله الفاخوري إلى صفوف الفيصلي.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من نادي الوحدات بشأن التعاقد مع شلبية، بانتظار استكمال الإجراءات والإعلان عن الصفقة بصورة رسمية.