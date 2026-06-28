بين المخاطر والفائدة.. البارميزان يقتحم (ترند البروتين)

خبرني - يبدو أن البروتين أصبح "نجم" النظام الغذائي الحديث بلا منازع، في ظل موجة متصاعدة من الهوس بزيادة استهلاكه، إلى حد دفع البعض إلى تخزين منتجات غير تقليدية وغنية به، بدءاً من الآيس كريم والمعكرونة وصولاً إلى رقائق البطاطس المدعمة بالبروتين.

لكن الاتجاه الأكثر غرابة مؤخراً في الولايات المتحدة يتمثل في اعتماد جبن البارميزان كمصدر مباشر للبروتين؛ إذ وصل الأمر ببعض المؤثرين على مواقع التواصل إلى تناوله على شكل قطع كاملة.

ورغم أن جبن البارميزان يُستخدم عادة مبشوراً فوق المعكرونة والسلطات أو ضمن الحساء، إلا أنه يحظى بالفعل بشعبية واسعة، حتى بين المشاهير.

وتقول تايلور سويفت إنه عنصر أساسي في منزلها، فيما تصفه مارثا ستيوارت بأنه "ملك الأجبان"، بينما تكشف الممثلة سيدني سويني أنها خصصت ثلاجة كاملة في منزلها لتخزين أقراصه.

تحذيرات طبية

هذا الانتشار يفتح الباب أمام سؤال غذائي مهم: هل يمكن فعلاً الاعتماد على البارميزان كمصدر بروتين صحي؟ وما تأثير محتواه المرتفع من الدهون والسعرات الحرارية؟.

توضح أخصائية التغذية أليكسيس سوبان وفقا لصحيفة "الديلي ميل"، أن كثيرين يبالغون في التحذير من منتجات الألبان، رغم أن بعضها يقدم قيمة غذائية عالية، مضيفة أن الحصول على نحو 10 غرامات من البروتين من أونصة واحدة من البارميزان "مثير للاهتمام من الناحية الغذائية".

وبحسب بيانات اتحاد الجبن الإيطالي، تحتوي أونصة واحدة من "بارميجيانو ريجيانو" على نحو 10 غرامات من البروتين، وهي كمية تفوق بثلاثة أضعاف ما يوجد في الحصة نفسها من الزبادي اليوناني أو البيض، وتزيد بنحو غرامين عن الدجاج أو اللحم البقري المجفف، كما تتفوق على جبن الشيدر من حيث محتوى البروتين.

ويرى مختصون في التغذية أن البارميزان يُعد بروتيناً كاملاً لاحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، إضافة إلى كونه مصدراً للأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي قد تدعم صحة الجهاز الهضمي، فضلاً عن غناه بالكالسيوم، إذ توفر الأونصة الواحدة نحو 320 ملليغراماً، أي ما يقارب ربع الاحتياج اليومي للبالغين.

لكن رغم هذه الفوائد، يحذر خبراء من الإفراط في تناوله؛ إذ تحتوي الأونصة الواحدة على نحو 110 سعرات حرارية، و9 غرامات من الدهون، بينها 5 غرامات من الدهون المشبعة المرتبطة بزيادة مخاطر أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى نحو 180 ملليغراماً من الصوديوم، أي قرابة 10% من الحد اليومي الموصى به.

عدم المبالغة

كما يشير مختصون إلى أن كلفة الجبن ليست منخفضة؛ إذ قد يصل سعر قالب يزن 8 أونصات إلى نحو 14 دولاراً في الأسواق الأميركية.

وتوصي أخصائية التغذية ماكنزي بورغيس بضرورة الانتباه لحجم الحصة الغذائية، موضحة أن البارميزان غني جداً بالبروتين لكن كثافته الغذائية العالية تتطلب اعتدالاً في الاستهلاك، خاصة بسبب الدهون المشبعة والصوديوم.

بدوره، يرى الطبيب بوب أرنوت أن الجبن يعد خياراً غذائياً جيداً من حيث البروتين ودعم صحة الأمعاء، لكنه يؤكد ضرورة عدم المبالغة في تناوله، مشيراً إلى أن الكمية المناسبة للبالغين الأصحاء لا تتجاوز أونصة واحدة يومياً.